Милитаризация Польши вызывает все большую озабоченность у поляков. Кто-то бежит из страны от призыва, а кто-то создает теории надвигающегося военного безумия. Так, одно из польских изданий пишет, что страна готовится к "освободительному маршу" в Украине и что правящая партия не только полностью согласовала план захвата Западной Украины, но и назначила даты. Вторгнувшись 4 мая, поляки рассчитывают в символичный день начала Волынской резни 11 июля провести референдум о присоединении.

