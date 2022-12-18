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Польша готовится к "освободительному маршу" в Украине
Милитаризация Польши вызывает все большую озабоченность у поляков. Кто-то бежит из страны от призыва, а кто-то создает теории надвигающегося военного безумия. Так, одно из польских изданий пишет, что страна готовится к "освободительному маршу" в Украине и что правящая партия не только полностью согласовала план захвата Западной Украины, но и назначила даты. Вторгнувшись 4 мая, поляки рассчитывают в символичный день начала Волынской резни 11 июля провести референдум о присоединении.
В материале отмечается, что из-за больших потерь к маю украинские подразделения полностью потеряют боевые возможности, поэтому не смогут воевать на двух фронтах одновременно - против России и Польши.
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