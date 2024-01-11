Польша готовится к вечернему маршу

Смена режимов! В Польше скоро будет шумно. Страна готовится к маршу. Продолжают действовать по методичке, которую Варшава активно пыталась применить в 2020-м в Беларуси. Сторонники партии "Право и справедливость", не смирившейся с проигрышем на выборах, запланировали митинг на 16:00 по польскому времени. Однако диверсии уже начались. Депутаты "ПиС" попытались пробраться на телеканал TVP, чтобы вести вечерний эфир о манифестации, но трюк не удался. Польские СМИ не спешат заступаться за некогда правящую партию. А потому депутатов вместе с не успевшими выйти журналистами заблокировали в здании, которое на всякий случай оцепили силовики. К слову, о правоохранителях. Их на время демонстраций на улицы Варшавы выйдет три тысячи. Усиленные наряды будут выставлены у здания следственного изолятора, где сейчас содержатся бывший глава МВД страны и его заместитель.