При этом, пишут журналисты, польское руководство, возлагая надежды на западное оружие, не учитывает опыт Киева. Форсированная тактика, внедренная западными стратегами в ВСУ, приводит к серьезным потерям в живой силе. Авторы материала задаются вопросом: если правительство может позволить себе цинично и меркантильно относиться к "крови украинцев", то как быть с кровью поляков?