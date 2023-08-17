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Польша готовится к войне на фоне неизбежного поражения Украины - СМИ

Варшава готовится к войне на фоне неизбежного поражения Украины. На это указывают масштабные закупки оружия, считает польское издание Myśl Polska.

При этом, пишут журналисты, польское руководство, возлагая надежды на западное оружие, не учитывает опыт Киева. Форсированная тактика, внедренная западными стратегами в ВСУ, приводит к серьезным потерям в живой силе. Авторы материала задаются вопросом: если правительство может позволить себе цинично и меркантильно относиться к "крови украинцев", то как быть с кровью поляков?

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