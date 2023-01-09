Польша грозит Германии "проблемами"

Польша перешла к угрозам в вопросе репараций, которые она требует от Германии. МИД республики предупредил, что отказ от выплаты компенсаций за Вторую мировую войну станет "проблемой" для имиджа немцев. Ранее Берлин дипломатической нотой заявил, что не намерен вести переговоры с Варшавой о репарациях. Замминистра иностранных дел Польши назвал данный ответ проявлением высокомерия и отсутствия уважения по отношению к жертвам. Варшава требует от ФРГ 1,3 трлн долларов.