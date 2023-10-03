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Польша и Чехия вводят временный пограничный контроль со Словакией

Польша и Чехия вводят временный пограничный контроль со Словакией. Причина - угрозы миграционного кризиса.Братислава уже предупредила эти страны о каскадном эффекте.

Процесс инициировала Варшава в предвыборный период, затем к ней присоединилась официальная Прага.

В правительстве Словакии убеждены, что "платить за такие шаги придется всем", а нелегальная миграция нуждается в европейском решении относительно внешних границ Евросоюза.

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