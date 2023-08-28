Польша и Эстония планируют продемонстрировать свою военную силу

Польша планирует продемонстрировать свою военную силу 17 сентября на показе армейской техники. Из предложенного вооружения можно выделить Abrams и HIMARS, различные виды беспилотников. Дату Варшава выбирала основательно. Ведь в этот день в Беларуси будет праздноваться День народного единства.