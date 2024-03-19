Запад переходит от закупки вооружений до развертывания контингентов. Польша и Германия к июлю намерены создать боевую группу быстрого реагирования ЕС численностью 5 тысяч военных.

Как заявил глава Минобороны польского режима, они пополнят силы быстрого реагирования, которые отвечают "стратегическому компасу" (плану, принятому ЕС после начала Россией спецоперации), при этом отметил, что другие государства сообщества пока не присоединились к инициативе.