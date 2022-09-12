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Польша и Германия создадут совместный центр техобслуживания оружия, поставляемого Украине

На востоке Польши будут ремонтировать украинскую военную технику. Как сообщили в Минобороны ФРГ, Берлин и Варшава начали вести переговоры по созданию центра технического обслуживания вооружений, поставляемых Западом Киеву. Ранее министр обороны Германии заявляла, что Берлин достиг предела в поставках Украине оружия, однако намерен продолжить поддержку Киева.

Фото: pixabay.com

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