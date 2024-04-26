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Польша и Литва готовы ловить украинских уклонистов и отправлять их в окопы, в США пока не определились с решением

Ситуация с высылкой на родину из Европы украинских военнообязанных приобретает некоторую определенность. Польские и литовские власти готовы ловить уклонистов и отправлять их на родину в окопы. По крайней мере, так считает редакция издания Financial Times. При этом, например, Германия готова предоставлять беженцам убежище даже в случае, если Украина аннулирует своим гражданам документы.

Однако тут вступают в игру Соединенные Штаты. По словам представителя госдепа, налицо сложная ситуация , Вашингтон не знает, что тут делать: возвращать украинцев на родину или нет. Это означает, что данная тема в США обсуждается.

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