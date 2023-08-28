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"Польша и Литва хотят вторгнуться в Украину" - заявление бывшего советника главы Пентагона
Литва и Польша планируют вторжение на территорию Украины. С таким громким заявлением выступил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
В интервью "Дайлог Воркс" он подчеркнул: появились свидетельства того, что поляки и литовцы заинтересованы в интервенции, которую, по их словам, они провели бы самостоятельно, в обход НАТО". Если европейские союзники все же пойдут на такой шаг,они неминуемо будут вовлечены в непосредственное противостояние с российскими войсками, уверен Макгрегор.
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