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"Польша и Литва хотят вторгнуться в Украину" - заявление бывшего советника главы Пентагона

Литва и Польша планируют вторжение на территорию Украины. С таким громким заявлением выступил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

В интервью "Дайлог Воркс" он подчеркнул: появились свидетельства того, что поляки и литовцы заинтересованы в интервенции, которую, по их словам, они провели бы самостоятельно, в обход НАТО". Если европейские союзники все же пойдут на такой шаг,они неминуемо будут вовлечены в непосредственное противостояние с российскими войсками, уверен Макгрегор.

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