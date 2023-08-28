"Польша и Литва хотят вторгнуться в Украину" - заявление бывшего советника главы Пентагона

В интервью "Дайлог Воркс" он подчеркнул: появились свидетельства того, что поляки и литовцы заинтересованы в интервенции, которую, по их словам, они провели бы самостоятельно, в обход НАТО". Если европейские союзники все же пойдут на такой шаг,они неминуемо будут вовлечены в непосредственное противостояние с российскими войсками, уверен Макгрегор.

