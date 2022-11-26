Европа продолжает свои безрассудные шаги по накачке западным оружием Украины. Соглашение о поставках вооружений ВСУ подписали сегодня в Киеве главы правительств Украины, Литвы и Польши. Разжигатели войны высказали готовность активизировать дискуссию в НАТО по приглашению Украины к переговорам о вступлении в Североатлантический альянс.

И это несмотря на то, что 20 из 30-ти стран НАТО исчерпали свои запасы вооружений, которые могли поставить Украине. The New York Times сегодня написала: "Обе стороны расходуют оружие и боеприпасы невиданными со времен Второй мировой войны темпами. Количество используемой артиллерии ошеломляет. День в Украине - это месяц или больше в Афганистане, ссылается издание на эксперта по обороне в ЕС.

В Великобритании уже сейчас идут учения, где солдаты ВСУ тренируются для будущих боевых действий. Они проходят подготовку в засекреченном месте на севере Англии. Об этом даже вышел репортаж одного из телеканалов. Однако внимательные зрители заметили на шевронах нескольких участников этих учений эмблему карательного подразделения СС под командованием Оскара Дирлевангера. Оно известно тем, что комплектовалось из заключенных немецких тюрем - педофилов, убийц, мародеров. Подразделение было известно особой жестокостью по отношению к полякам и евреям.