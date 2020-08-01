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Польша и США договорились о размещении постоянного военного контингента

США и Польша достигли политической договоренности о размещении на польской территории постоянного американского военного контингента и введение в страну еще около тысячи солдат. Договоренность стала дополнением к двум соглашениям, подписанным президентами. Согласно им, число американских военных возрастет как минимум до 5 с половиной тысяч.

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