Польша и США договорились о размещении постоянного военного контингента

США и Польша достигли политической договоренности о размещении на польской территории постоянного американского военного контингента и введение в страну еще около тысячи солдат. Договоренность стала дополнением к двум соглашениям, подписанным президентами. Согласно им, число американских военных возрастет как минимум до 5 с половиной тысяч.