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Польша и страны Прибалтики задумались об АЭС
Еврокомиссия классифицировала атомную энергетику как зеленый источник и разрешила строить АЭС до 2045 года. Об этом пишет ТАСС.
Польша и страны Прибалтики задумались о реабилитации мирного атома. Иначе, по мнению многих экспертов, любой дефицит энергоносителей станет приводить к скачкам цен. В частности, власти Эстонии и Латвии рассматривают возможность строительства атомного реактора малой мощности. Польша планирует до 2040 года построить целых две АЭС. Первый атомный реактор будет возводить американская компания Westinghouse, идут переговоры о проектировании мини-АЭС. О перспективах строительства мини-АЭС также говорят и в Литве. В Эстонии поддержка мирного атома среди населения, согласно соцопросам, выросла за полгода на 11 %.
Между тем всех проблем, связанных с ростом цен на энергоносители, можно было избежать. Как пишет портал RuBaltic, закрытая по прихоти Евросоюза и литовской партии консерваторов Игналинская АЭС заменяла бы с десяток малых модульных реакторов, которые в Польше и странах Балтии только хотят построить.
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