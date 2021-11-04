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Польша и Венгрия могут попасть под санкции США
Польша и Венгрия могут попасть под американские санкции - заявила вице-президент вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли во время слушаний в Конгрессе США по ситуации в этих странах. Она отметила, что действия со стороны США и ЕС не смогли остановить эрозию демократии в Польше и Венгрии. Поэтому Вашингтону следует изменить подход. "Возможно, подумать об изменении дислокации войск в регионе, - заявила Конли, - а также понести экономические издержки в связи с продолжающимися антидемократическими процессами". При этом она отметила, что не хотела бы таким образом ослаблять восточный фланг НАТО.
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