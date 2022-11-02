Польша изъяла базу отдыха, арендуемую посольством России с 1980-х годов

Власти Польши изъяли базу отдыха "Скубянка" под Варшавой, которую посольство РФ в республике арендовало с 1980-х годов. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка, пишет ТАСС.

"В среду сотрудники Государственного лесничества изъяли и взяли под охрану имущество, арендованное посольством Российской Федерации в Варшаве в лесничестве Яблонна под Варшавой", - сказал он.

По словам Сярки, сейчас проводится инвентаризация и техническая оценка объектов. "Надеюсь, что после завершения этого процесса будут предложены новые варианты использования этой территории", - добавил он.

Как утверждали польские власти, соглашение с российской стороной было расторгнуто из-за неуплаты арендной платы. Как указал посол Андреев, эта информация не соответствует действительности, так как договор не предусматривает расторжения за неуплату.

"В тексте договора есть условия расторжения, но неуплата, тем более по форс-мажорным обстоятельствам, там не предусмотрена", - сказал посол. "Мы не платим из-за того, что у нас заморожены счета (счета посольства были заморожены после начала СВО на Украине - прим. ТАСС), - пояснил он. - Это не наша вина, а следствие противоправных действий польских властей".