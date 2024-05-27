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Польша хочет лишить пособий украинских уклонистов

Всех украинцев на фронт. Глава МИД Польши в интервью Guardian призывает европейские страны не выплачивать пособия украинцам призывного возраста. По словам Сикорского, те, кто уклоняется от призыва, не имеют права на соцобеспечение.

При этом в одностороннем порядке вводить какие-то ограничения Варшава не собирается, а потому дипломат указал, любая схема для мигрантов должна быть общеевропейской. Иначе украинцы начнут собирать себе льготы по всей Европе.

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