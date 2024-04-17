Польша хочет под европейский "Небесный щит", информирует Bloomberg

Варшава захотела под европейский "Небесный щит". Премьер польского режима заявил о намерении присоединиться к проекту по созданию общеевропейской системы ПВО, информирует Bloomberg.

Политик пояснил, что это необходимо для защиты от дронов и ракет. В инициативу "Небесный щит" сейчас входит 21 страна. Туск добавил, что его планы уже поддержала Дания, и призвал ускорить подготовку инвестиций в противовоздушную оборону.