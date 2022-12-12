Польша хочет Украину без украинцев

Польша без границ. Поляки поддерживают Украину, но без украинцев. Американский "Национальный демократический институт" совместно с немецким Фондом Фридриха Эберта поручили провести социологичское исследование на тему отношения поляков к украинцам. Здесь и выяснилось, что жителям Польши нужны Киев, Львов, Ужгород, Карпаты. Но только территориально. Ведь отношение к самим жителям "Незалежной", мягко говоря, оставляет желать лучшего. Мало того, что украинцы отбирают у поляков значительный объем социальной помощи. Жители Польши не могут стереть из памяти преступления укронацистов. В частности, больной мозолью остается Волынская резня.