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Польша хочет Украину без украинцев
Польша без границ. Поляки поддерживают Украину, но без украинцев. Американский "Национальный демократический институт" совместно с немецким Фондом Фридриха Эберта поручили провести социологичское исследование на тему отношения поляков к украинцам. Здесь и выяснилось, что жителям Польши нужны Киев, Львов, Ужгород, Карпаты. Но только территориально. Ведь отношение к самим жителям "Незалежной", мягко говоря, оставляет желать лучшего. Мало того, что украинцы отбирают у поляков значительный объем социальной помощи. Жители Польши не могут стереть из памяти преступления укронацистов. В частности, больной мозолью остается Волынская резня.
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