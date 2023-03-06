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Польша конфликтует с Германией из-за поставок оружия Украине
Украинский конфликт порождает все более масштабные политические разломы не только в Новом, но и в Старом Свете. Агентство Bloomberg сообщает, что разногласия между Польшей и Германией по поводу поставок оружия Украине переходят в острую фазу. Варшава кулуарно обвиняет Берлин в том, что его помощь Киеву является скорее декларативной, чем реальной. Например, поставки танков Leopard так и рискуют остаться элементом пропагандистской кампании: из твердо обещанных Украине 150 машин на фронт попадут лишь единицы. Польша считает это следствием саботажа со стороны немецкого политического класса.
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