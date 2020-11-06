Польша - лидер по росту цен среди стран ЕС

В Польше рост цен в этом году будет самым быстрым среди всех стран ЕС и увеличится в среднем на 3,6 %. Это данные Еврокомиссии. Также в ней считают, что ситуация с занятостью во время пандемии больнее всего ударила по женской части населения. Более миллиона женщин работают в сфере торговли и пищевой промышленности. И сейчас они или теряют работу, или получают не более 60 % регулярной оплаты. Если возможности работать в других отраслях будут еще больше ограничены, ситуация станет драматической. Ведь у половины населения нет сбережений.