Из-за роста заболеваемости в Польше мэр Варшавы запретил проведение 11 ноября шествия национал-патриотов и ультраправых по случаю Дня Независимости. Обычно они собирают десятки тысяч человек. А карантинные меры ограничивают число собраний - не более пяти человек.

И все же в Польше продолжаются уличные акции с требованием отставки правительства. В копилку поводов для народного негодования добавился еще один: рост цен в этом году - самый стремительный среди всех стран ЕС, заявили в Еврокомиссии. К тому же, за время пандемии обострилась ситуация с занятостью, которая особенно больно ударила по женской части населения. Более миллиона женщин, которые работали в сфере торговли и пищепрома, сейчас либо теряют работу, либо получают чуть более половины регулярной оплаты.



