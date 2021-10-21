Польша может покинуть Евросоюз

Польша может в скором времени покинуть Евросоюз. Так считает глава Европейской народной партии - ведущей фракции Европарламента. Он отметил, что на предстоящем саммите ЕС необходимо найти компромиссное решение относительно правового спора с Польшей. Ее Конституционный суд, напомним, постановил, что польское право имеет приоритет над европейским. Это вызвало резкую критику со стороны Брюсселя. И если вопрос верховенства закона и действия норм европейского права не будет решен, то существует риск вынужденного выхода Польши из ЕС через черный ход.



Польский вопрос будет обсуждаться на саммите лидеров стран Евросоюза. Двухдневная встреча откроется сегодня в Брюсселе. Кроме верховенства прав в Польше, будут обсуждать пандемию COVID-19 и проблему миграции. Главной же темой станет охвативший Европу энергетический кризис.