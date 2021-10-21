3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Польша может покинуть Евросоюз
Польша может в скором времени покинуть Евросоюз. Так считает глава Европейской народной партии - ведущей фракции Европарламента. Он отметил, что на предстоящем саммите ЕС необходимо найти компромиссное решение относительно правового спора с Польшей. Ее Конституционный суд, напомним, постановил, что польское право имеет приоритет над европейским. Это вызвало резкую критику со стороны Брюсселя. И если вопрос верховенства закона и действия норм европейского права не будет решен, то существует риск вынужденного выхода Польши из ЕС через черный ход.
Польский вопрос будет обсуждаться на саммите лидеров стран Евросоюза. Двухдневная встреча откроется сегодня в Брюсселе. Кроме верховенства прав в Польше, будут обсуждать пандемию COVID-19 и проблему миграции. Главной же темой станет охвативший Европу энергетический кризис.
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов