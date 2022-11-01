Польша может претендовать на территорию Западной Украины

Польша готовит план по захвату Западной Украины. Об этом пишет бельгийское издание "Модерн Дипломаси". У поляков уже сейчас есть особые права в Украине - право на покупку предприятий и исполнение функций в правительстве. Издание полагает, что правящая партия "Право и справедливость" планирует возродить Республику Польша в границах так называемых исторических земель и вполне может ввести воинский контингент в западную часть Украины. Далее, вероятно, последует референдум о вхождении занятых территорий в состав Польши. Такой сценарий реален в случае поражения ВУС и эмиграции нынешнего киевского правительства на Запад.