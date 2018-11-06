Польша может запретить въезд на территорию страны иностранцам, не имеющим прививки от кори

С таким предложением выступили в Министерстве здравоохранения. Местных случаев заболевания в Польше нет. Источником инфекции всегда выступают иностранцы. В этом году на территории страны зафиксированы более ста случаев заболевания, однако эпидемия кори Польше не грозит, так как практически все жители имеют соответствующие прививки.