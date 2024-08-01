Варшава продолжает нагнетать военную истерию вокруг мифических угроз, сосредотачивая силы на границе с нашей страной. С сегодняшнего дня Польша начала сразу две военные операции, направленные на укрепление национальной безопасности на восточных рубежах. В маневрах "Безопасное Подлясье" задействуют около 17 тысяч солдат, которые будут обеспечивать эффективную защиту от нелегальной миграции. То есть их предыдущее создание буферных зон оказалось недостаточной мерой. Тут стоит напомнить, что польским военным уже разрешили стрелять на поражение, например, по беженцам. "Воздушная заря" является продолжением действий по укреплению системы ПВО Польши. На сопредельной стороне будет осуществляться непрерывный мониторинг воздушного пространства.