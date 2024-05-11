Польша начала фортификационные работы на границе с Беларусью. Об этом журналистам заявил премьер польского режима.

Дональд Туск уточнил, что работы интенсивные и не забыл призвать ЕС профинансировать данную деятельность. Политик подчеркнул, что речь идет якобы о безопасности внешней границы Евросоюза.При этом подробно рассказывать о том, что конкретно Варшава планирует сделать в рамках этих работ, не стал.