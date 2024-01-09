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Польша начала переброску войск и военной техники к границам Беларуси

Польша начала переброску войск и военной техники ближе к границам нашей страны в рамках крупнейших со времен холодной войны учений НАТО. Несмотря на то что подготовку к любым подобным маневрам обычно стараются скрыть от лишних глаз, обеспечить полную секретность польским властям не удалось.

Местные жители массово выкладывают в Сеть видео, на которых запечатлена переброска солдат, а также танков и другой военной техники автомобильным и железнодорожным транспортом.

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