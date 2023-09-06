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Польша начала учения у границ Беларуси
Кто на самом деле готовится к войне и отрабатывает "наступление" (это для тех, кто по-прежнему еще смеется "про карту и нанесение удара"), у кого задачи "миротворческие и оборонительные".
Пока западные СМИ умышленно раздувают военный психоз и делают из Беларуси главного врага, который специально проводит учения, Польша под шумок разворачивает одни маневры за другими. В районе Люблина (а это менее чем в 100 километрах от границ Беларуси и Украины) военнослужащие Польши начали учения по отработке вопросов прикрытия регулярных войск, которые могут быть переброшены для удара как по Западной Украине, так и по территории нашей страны.
Рекордные закупки вооружения
И что важно понимать - такая активная милитаризация проходит как раз накануне парламентских выборов. Правящему режиму Дуды-Моравецкого нужны хоть какие-нибудь результаты своего провального правления. Курс выбран именно на воинствующую риторику. В следующем году - как раз накануне уже президентских выборов в Польше - Варшава намерена потратить на оборону 33 миллиарда долларов. Половину направят на усиление своего присутствия на Балтийском море - закупят сотни противокорабельных ракет. Также на подходе и почти сотня вертолетов. Конгресс США одобрил продажу Польше 96 ударных Apache.
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