Польша начала укрепление заграждений на границе с Беларусью - на модернизацию планируют потратить более 30 млн долларов

Варшава начала укрепление заграждений на границе с Беларусью. На установку дополнительных камер, осветительных ламп, а также внедрение автоматизированной системы тревоги планируется потратить более 30 млн долларов. Проведут работы и по укреплению 5-метрового забора протяженностью более 180 км.

Рациональность трат подвергается сомнению: намерения об установке заграждения были высказаны польскими властями еще в 2021 году. Налогоплательщикам это обошлось в 400 млн евро. А в июне этого года в Варшаве заявили, что деньги были потрачены зря и забор свои цели не выполняет.