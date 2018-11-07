Польша начинает активную фазу крупнейших в текущем году военных учений "Анаконда-2018"

Цель маневров - проверка возможностей взаимодействия ключевых органов командования Вооруженных сил страны с союзниками. Практическая фаза учений с привлечением войск продлится до 16 ноября. 26-го начнется командно-штабная фаза. Формально учения завершатся через месяц. В них примут участие военнослужащие десяти стран НАТО, а также представители структур командования Североатлантического альянса.