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Польша намерена отказаться от российского угля
Пока энергорынок штормит, Польша решила позаботиться о своих выгодах. Сделать Европу независимой от российского угля, а в перспективе и от газа, предложил премьер Моравецкий. По его словам, Польша готова отказаться от российского угля в любой момент при условии, что не будет наказана за этот шаг, так как введение эмбарго - часть международной торговли. Польша владеет одним из последних уцелевших в ЕС угольных бассейнов в Катовицах и продолжает добывать там уголь, несмотря на все запреты экологов и штрафы от Евросоюза. Но если Брюссель действительно введет эмбарго на поставки российского топлива, то страна вполне сможет претендовать на статус "спасительницы Европы", ибо альтернативы ее углю уже не будет.
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