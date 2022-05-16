Польша намерена расширить контингент НАТО на своей территории

Говоря о внешних угрозах, нельзя оставить без внимания военную активность у границ Союзного государства. Варшава намерена обратиться к НАТО с просьбой увеличить количество солдат на границе с Россией, а также разместить их на постоянных базах. Об этом заявил замглавы МИД страны. Сейчас в Польше находятся около 10 тысяч солдат Североатлантического альянса. Предложение о расширении контингента будет озвучено во время саммита НАТО в конце июня.