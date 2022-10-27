Польша намерена снести четыре монумента в память о воинах Красной армии

Польские власти намерены в ближайшие дни снести сразу четыре монумента в память о воинах Красной армии. Уничтожению подлежат памятники в Глубчице, Боболице, Сташуве и Бычине. Установлены они были еще в 1945-м - сразу по окончании войны как искренний знак благодарности советскому солдату от польского народа. Но теперь благодарность выглядит иначе: будущий акт вандализма - это плевок польских властей не только в наших предков, но и в собственных.