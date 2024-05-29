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Польша намерена создать 200-метровую буферную зону на границе с Беларусью
Польша намерена создать 200-метровую буферную зону на границе с Беларусью, решение может быть принято в начале июня. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе встречи с пограничниками и военными на польско-белорусской границе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Польское агентство печати (PAP).
"В начале следующей недели мы примем решение о восстановлении буферной зоны в полосе примерно 200 м, где это необходимо для эффективной деятельности польского государства на границе", - заявил Дональд Туск в Дубичах-Церкевне. Он отметил, что пограничники рекомендовали представителям правительства как можно быстрее восстановить буферную зону.
Сегодня премьер-министр Польши посещает пограничный пост в Дубиче-Церкевне в Подляском воеводстве. Вместе с ним на польско-белорусскую границу прибыли вице-премьер, глава Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и глава Министерства внутренних дел и администрации Томаш Семоняк, информирует RMF24.
Агентство Bloomberg ранее сообщало, что правительство Польши планирует инвестировать свыше 2,5 млрд долларов в укрепление границы с Россией и Беларусью. План под называнием "Восточный щит" включает строительство новых укреплений и ограждений, а также изменение рельефа на протяжении 400 км сухопутной границы. Премьер-министр Дональд Туск отмечал, что правительство уже начало работу над проектом. В 2022 году на границе с Беларусью Польша возвела забор высотой 5,5 м.
Фото: pixabay.com
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