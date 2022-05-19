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Польша намерена строить военные базы для НАТО
Стены мало, нужны еще военные объекты. Варшава выступает за строительство военных баз для размещения на восточном фланге НАТО легких подразделений альянса на постоянной основе. Об этом заявил премьер-министр страны. По словам Матеуша Моравецкого, Польша готова строить такие базы, чтобы военнослужащие альянса могли постоянно присутствовать на территории страны.
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