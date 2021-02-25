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Польша намерена ужесточить пограничный контроль с Чехией и Словакией

Польша намерена ужесточить пограничный контроль с Чехией и Словакией из-за обострения эпидситуации. Речь идет о введении обязательного карантина для прибывающих из этих стран. С 27 февраля любой, кто пересекает южную польскую границу, обязан предъявить отрицательный тест на COVID, сделанный за 48 часов. Требование распространяется и на тех, кто прошел двойную вакцинацию.

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