Польша намерена ужесточить правила пребывания в стране украинских беженцев

Очередной пример польско-украинской "дружбы". Следом за сельхозимпортом Варшава решила взяться и за украинских беженцев.

Польская Gazeta Prawna сообщает, что власти рассматривают возможность ужесточения правил их поддержки с целью остановить вымогательства денег и пособий. Более того, в случае, если украинец будет совершать поездки на родину, то он может потерять право на законное проживание в Польше. Это предложения от МВД страны.