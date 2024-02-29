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Польша намерена ужесточить правила пребывания в стране украинских беженцев
Очередной пример польско-украинской "дружбы". Следом за сельхозимпортом Варшава решила взяться и за украинских беженцев.
Польская Gazeta Prawna сообщает, что власти рассматривают возможность ужесточения правил их поддержки с целью остановить вымогательства денег и пособий. Более того, в случае, если украинец будет совершать поездки на родину, то он может потерять право на законное проживание в Польше. Это предложения от МВД страны.
Отмечается, что частые передвижения украинских граждан, в том числе и в туристических целях, подтверждают, что они не находятся в сложной жизненной ситуации. Кроме того, известно, что некоторые украинцы получали пособия из нескольких воеводств, а другие решили не платить за проживание и питание в специальных центрах.
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