Польша намерена вложить около 1,2 млрд долларов в строительство АЭС

Дороговизна электричества делает польскую промышленность неконкурентоспособной (энерготарифы на 40 % выше, чем в Испании или Франции). По этой причине Варшава намерена делать ставку на развитие ядерной энергетики. Министр финансов страны объявил, что на эти цели будет направлено почти 1,2 млн долларов. Проблема в том, что на строительство АЭС необходима сумма в несколько раз большая.