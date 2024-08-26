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Польша намерена вложить около 1,2 млрд долларов в строительство АЭС

Дороговизна электричества делает польскую промышленность неконкурентоспособной (энерготарифы на 40 % выше, чем в Испании или Франции). По этой причине Варшава намерена делать ставку на развитие ядерной энергетики. Министр финансов страны объявил, что на эти цели будет направлено почти 1,2 млн долларов. Проблема в том, что на строительство АЭС необходима сумма в несколько раз большая.

Пока атомную станцию в Хочеве планируют начать строить в 2030-м, а запустить в 2040-м. Если деньги найти не удастся, сроки, безусловно, сдвинутся. А польской промышленности, понятно, придется существовать в условиях высоких энергетических тарифов и далеко не факт, что она до 2040-го доживет.

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