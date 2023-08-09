Польша направит на границу с Беларусью еще 2 тыс. военных

Минобороны Польши направит на границу с Беларусью еще 2 тыс. военных. Об этом заявил замглавы МВД страны Мачей Вонсик, сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Reuters.

Замглавы МВД отметил, что на границу будет отправлено вдвое больше солдат, чем ранее было запрошено пограничной службой. "Укрепление будет состоять не из тысячи, а из двух тысяч солдат. Это решение было принято комитетом по безопасности", - сказал он.