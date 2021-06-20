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Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО
Улучшать потенциал армии и способствовать укреплению восточных границ НАТО решила Польша. Защищать страну собираются и у границы с Беларусью. Варшава намерена использовать купленные у Анкары ударные беспилотники. Министр иностранных дел страны отметил, что и Турция, и Польша сталкиваются с "угрозами безопасности на своих границах". По мнению главы МИД, страны намерены укрепить сотрудничество НАТО с Украиной и Грузией. Напомним, ранее генсек Североатлантического альянса отмечал, что "эти две страны не соответствуют стандартам организации".
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