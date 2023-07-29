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Польша не готова жертвовать сельским хозяйством ради Украины

Польша не допустит разрушения своего сельского хозяйства ради Украины. Об этом заявил председатель правящей партии республики. Ярослав Качиньский подтвердил, что Варшава самостоятельно продлит запрет на ввоз украинского зерна, если этого не сделает Еврокомиссия. Помимо прочего, политик отметил, что подобные решения примут и другие государства восточного фланга: "Это то, чем мы просто не можем пожертвовать".

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