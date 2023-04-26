Польша не откажется от запрета на импорт украинского зерна

Польша не откажется от запрета на импорт зерна из Украины. Причем продлит его до конца этого года. По словам польского министра развития и технологий, власти не собираются снимать ограничения в июне, так как в этом случае после сбора урожая зерно из Украины массово хлынет на рынок Польши. Для Варшавы приоритетом является благополучие аграрного сектора страны, а не позиция ЕС по данному вопросу. Ранее схожую позицию выразил и министр сельского хозяйства Венгрии.