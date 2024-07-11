Польша не станет сбивать ракеты над Украиной

Польша все же не будет сбивать российские ракеты над Украиной - с таким откровением выступил министр национальной обороны страны Косиняк-Камыш. Для этого, как выяснилось, нужно согласие НАТО.



Ранее Варшава и Киев подписали десятилетнее соглашение о взаимной безопасности. Оно предусматривает возможность перехвата Польшей российских ракет и дронов, однако после заявления в Белом доме о том, что сейчас не время для эскалации, власти Речи Посполитой решили не лезть на рожон.