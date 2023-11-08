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Польша не видит Украину в ЕС
Польша стала настоящей преградой на пути Украины в ЕС. В МИД высказались об одном из требований для одобрения украинской заявки. По словам замглавы польского внешнеполитического ведомства, для начала нужно решить вопрос с эксгумацией тел поляков, погибших во время событий на Волыни в годы Второй мировой войны.
Я скажу нашу позицию. По моему мнению, без решения этого вопроса - и многие украинцы это уже тоже осознают - Украине нечего мечтать о вступлении в Европейский союз. Поэтому мы будем абсолютно подчеркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной.
По словам Яблонского, реальность такова, что если Варшаве придется быть в одном союзе со страной, с которой есть значительный спор, то спор должен быть решен, иначе говорить о каком-либо дальнейшем сотрудничестве крайне затруднительно.
Обеспокоены возможным будущим Украины в ЕС и во Франции. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что желание Евросоюза принять в свои ряды Украину приведет к смерти организации. По его словам, очень трудно отрицать, что целью ЕС, находящегося на службе у США, является гибель Европы. "Евросоюз хочет нашей смерти. Мы стоим перед выбором: выйти из ЕС или погибнуть", - заметил лидер "Патриотов".
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