ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Польша не видит Украину в ЕС

Польша стала настоящей преградой на пути Украины в ЕС. В МИД высказались об одном из требований для одобрения украинской заявки. По словам замглавы польского внешнеполитического ведомства, для начала нужно решить вопрос с эксгумацией тел поляков, погибших во время событий на Волыни в годы Второй мировой войны.

Я скажу нашу позицию. По моему мнению, без решения этого вопроса - и многие украинцы это уже тоже осознают - Украине нечего мечтать о вступлении в Европейский союз. Поэтому мы будем абсолютно подчеркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной.
Павел Яблонский, замглавы МИД Польши

По словам Яблонского, реальность такова, что если Варшаве придется быть в одном союзе со страной, с которой есть значительный спор, то спор должен быть решен, иначе говорить о каком-либо дальнейшем сотрудничестве крайне затруднительно.

Обеспокоены возможным будущим Украины в ЕС и во Франции. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что желание Евросоюза принять в свои ряды Украину приведет к смерти организации. По его словам, очень трудно отрицать, что целью ЕС, находящегося на службе у США, является гибель Европы. "Евросоюз хочет нашей смерти. Мы стоим перед выбором: выйти из ЕС или погибнуть", - заметил лидер "Патриотов".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все