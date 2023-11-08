Польша не видит Украину в ЕС

Я скажу нашу позицию. По моему мнению, без решения этого вопроса - и многие украинцы это уже тоже осознают - Украине нечего мечтать о вступлении в Европейский союз. Поэтому мы будем абсолютно подчеркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной.

Павел Яблонский, замглавы МИД Польши