Польша обещает Украине 60 танков

Польша намерена передать Украине в самое ближайшее время 60 танков, в числе которых 14 немецких «Леопардов». Остальные 46 машин - это польские модификации старых советских моделей. Однако главная проблема ВСУ не дефицит танков, а отсутствие квалифицированных экипажей. Современная техника - это не просто броня, но в первую очередь сложная электроника. Американская Washington Times указывает, что шансы Украины добиться существенных военных успехов с опорой на новые танки крайне невелики. "Абрамсы" до фронта вообще доберутся нескоро, а "Леопардов" там окажутся считанные единицы: никчемность такой помощи, считают журналисты Washington Times, украинцев, скорее, деморализует.