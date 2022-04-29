Польша объявила о начале военных учений на севере и востоке страны. В Минобороны отметили: с 1 мая и до конца месяца по дорогам восьми воеводств будет осуществляться интенсивное движение военной техники преимущественно в ночное время. Военные будут отрабатывать механизмы приема и переброски союзных сил, координации трансграничных действий и сотрудничества с принимающими государствами.



Местных жителей призвали не публиковать в соцсетях фото и видео с военными объектами и техникой, так как это может привести к негативным последствиям для безопасности.