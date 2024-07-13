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Польша объявила о приграничной операции
Польские воеводы объявили об очередной приграничной операции под циничным названием "Безопасное Подлясье". К 1 августа они собираются вновь увеличить свой военный контингент до 17 тысяч, 8 тысяч из которых направят непосредственно на границу с Беларусью, еще 9 тысяч затаятся в резерве, чтобы в течение 48 часов они могли выдвинуться к границе со всем снаряжением.
Для информации - уже сейчас в усилении на польско-белорусской границе находятся около 6 тысяч польских военнослужащих.
И очень важно. Согласно доктринальным документам НАТО, развертывание логистической инфраструктуры на предполагаемом операционном направлении свидетельствует о подготовке к вооруженному конфликту.
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