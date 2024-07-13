Польша объявила о приграничной операции

Польские воеводы объявили об очередной приграничной операции под циничным названием "Безопасное Подлясье". К 1 августа они собираются вновь увеличить свой военный контингент до 17 тысяч, 8 тысяч из которых направят непосредственно на границу с Беларусью, еще 9 тысяч затаятся в резерве, чтобы в течение 48 часов они могли выдвинуться к границе со всем снаряжением.