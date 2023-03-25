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Польша объявила об учениях вблизи границы с Калининградской областью

Польша объявила об учениях с союзниками по НАТО вблизи границы с Калининградской областью. По данным местных СМИ, маневры пройдут с 27 по 31 марта.

В них планируют задействовать около 2,5 тыс. военнослужащих и порядка 500 единиц боевой техники и тылового обеспечения.

Уточняется, что учения будут проводиться совместно с батальонной боевой группой НАТО, ВМФ, инженерными войсками, а также войсками территориальной обороны.

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