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Польша объявляет войну мигрантам и Брюсселю

Польские власти заблокируют Пакт о миграции и предоставлении убежища, который принял Совет Евросоюза. Главное положение документа - квоты на принятие беженцев: каждая страна Старого Света обязана расселять у себя мигрантов либо уплатить по 20 тысяч евро отступных. Так вот премьер Туск с политикой Брюсселя не согласен. Польша давно выполнила гуманитарный долг, приняв сотни тысяч беженцев из Украины и тех, кому удалось преодолеть польскую колючую проволоку.

У Брюсселя, впрочем, имеются инструменты давления на Варшаву - ей может быть приостановлена выплата субсидий из европейского бюджета. Конфликт обещает стать острым, противницы Пакта ЕС также Венгрия, Словакия и Литва.

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