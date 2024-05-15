Польша объявляет войну мигрантам и Брюсселю

Польские власти заблокируют Пакт о миграции и предоставлении убежища, который принял Совет Евросоюза. Главное положение документа - квоты на принятие беженцев: каждая страна Старого Света обязана расселять у себя мигрантов либо уплатить по 20 тысяч евро отступных. Так вот премьер Туск с политикой Брюсселя не согласен. Польша давно выполнила гуманитарный долг, приняв сотни тысяч беженцев из Украины и тех, кому удалось преодолеть польскую колючую проволоку.