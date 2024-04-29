Польша оказалась крупнейшим получателем брюссельских выплат

В минфине Польши подсчитали, что за 20 лет в Евросоюзе Варшаве удалось получить от Европы 161 млрд евро. Таким образом она умудрилась стать крупнейшим получателем брюссельских выплат, забрав более 13 % всех евросредств и обогнав основных получателей - Италию, Испанию и Францию.

Часть денег руководители Польши спустили на сельское хозяйство, хотя позже украинский транзит нанес ему ощутимый ущерб. А вот основную долю средств - 65 % - поляки истратили на развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры (в частности, на возведение колючего забора на границе с Беларусью). Требуя от ЕС денег, Варшава мотивировала его строительство опасениями наплыва нелегальных мигрантов из-за угрозы голода в Африке.