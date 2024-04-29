3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Польша оказалась крупнейшим получателем брюссельских выплат
В минфине Польши подсчитали, что за 20 лет в Евросоюзе Варшаве удалось получить от Европы 161 млрд евро. Таким образом она умудрилась стать крупнейшим получателем брюссельских выплат, забрав более 13 % всех евросредств и обогнав основных получателей - Италию, Испанию и Францию.
Часть денег руководители Польши спустили на сельское хозяйство, хотя позже украинский транзит нанес ему ощутимый ущерб. А вот основную долю средств - 65 % - поляки истратили на развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры (в частности, на возведение колючего забора на границе с Беларусью). Требуя от ЕС денег, Варшава мотивировала его строительство опасениями наплыва нелегальных мигрантов из-за угрозы голода в Африке.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все